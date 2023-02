Bergomi: “Il Napoli sta dominando, dopo tanti campionati fatti bene arriva quello giusto”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese: “Cosa vuoi dire di questa squadra. È anche la miglior difesa del campionato, ha portato in gol 15 giocatori. Lo sta dominando questo campionato. Una squadra non arriva a vincere per caso, ma perché arriva da campionati fatti bene. Anche l’anno scorso il Napoli poteva vincere, dopo tanti campionati fatti bene poi arriva quello giusto”.