Bergomi: “Mi rivedo un po’ in Di Lorenzo. E’ concentrato, sul pezzo e non sbaglia quasi mai”

In occasione del suo 60° compleanno, Beppe Bergomi si racconta in una lunga intervista pubblicata da Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione del suo 60° compleanno, Beppe Bergomi si racconta in una lunga intervista pubblicata da Tuttosport: "Ho avuto una vita fortunata. Ho sempre cercato di divertirmi e giocare a calcio lo era. Dalla strada e l’oratorio sono finito all’Inter e in Nazionale, giocando quattro Mondiali. Tanti mi dicono che ho vinto poco, io rispondo che ho vinto il giusto, quello che meritavo e che sono rimasto per 20 anni a grandissimi livelli. Il pallone è la mia vita e lo è tuttora con Sky e la mia squadra di ragazzi all’Accademia Inter”.

Alla domanda riguardante un ipotetico Bergomi di oggi, lo Zio risponde: "Io mi rivedo un po’ in Di Lorenzo. Chiaramente è un calcio diverso quello di oggi, ma anche lui è uno concentrato, sul pezzo, non sbaglia quasi mai una partita. È intelligente e mai banale. E nel recente passato direi Barzagli".

E se giocasse oggi "mi vedrei da braccetto di destra alla Darmian".