Bergomi: "Napoli non è lo stesso di fine 2022, potrebbe accontentarsi del pari con la Juve"

Giuseppe Bergomi , ai microfoni di Tuttosport, gioca il big match tra Napoli e Juventus che andrà in scena venerdì: "Mi aspetto una partita bloccata. Il Napoli sentirà tantissimo la partita e forse non è lo stesso di fine 2022: potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. La Juventus invece arriva da otto vittorie senza prendere gol. E' stato bravo Allegri a trovare l'identità di squadra, sono tutti mentalizzati".

Vince lo scudetto chi prende meno gol? "Non è detto. Ci vuole equilibrio. Però prendi il Milan della passata stagione: nelle ultime partite non prendeva mai gol". Chi decide Napoli-Juve? "Secondo me ci saranno pochi gol, magari la Juventus trova la rete da palla inattiva o il Napoli da una giocata corale. E per me il Napoli resta favorito per lo Scudetto".