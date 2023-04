Bergomi: "Osimhen non ti risolve tutti i problemi, col Milan due assenze pesanti"

"Il Milan è una squadra che ti viene molto a prendere sotto l’aspetto fisico, sul duello individuale e sulla marcatura”.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista: "Il Napoli si aggrappa a Osimhen come facevamo noi dell’Inter con Ronaldo il fenomeno? Il nostro era un altro tipo di calcio, il Napoli ha una struttura ben delineata indipendentemente dal centravanti. Con l’Ajax giocò molto bene Raspadori, adesso però la squadra si identifica molto con Osimhen. Sicuramente averlo ti dà un senso di sicurezza, ma non puoi pensare che ti risolte tutti i problemi.