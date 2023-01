Bergomi presenta Inter-Napoli: "Kvara-Dumfries il duello chiave della partita"

Giuseppe Bergomi è stato intervistato a Il Mattino sulla ripresa della nostra Serie A. L'ex difensore si è soffermato sulla sfida tra Inter e Napoli

Giuseppe Bergomi è stato intervistato a Il Mattino sulla ripresa della nostra Serie A. L'ex difensore si è soffermato sulla sfida tra Inter e Napoli, e in particolare sul duello tra Lukaku e Osimhen: "Sono due giganti che hanno fisicità e danno profondità: è in vantaggio Osimhen che ha segnato tanto e realizzato gol pesantissimi come a Roma e a Bergamo con l'Atalanta: è perfetto per il Napoli di Spalletti. Lukaku invece è stato fuori tanto tempo. Sicuramente sono loro due dei protagonisti più attesi di Inter e Napoli e che possono spostare gli equilibri"