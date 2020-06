Bergomi ricorda Italia '90: "Se avessimo giocato a Roma contro l'Argentina avremmo vinto!"

Beppe Bergomi è stato intervistato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per il trentennale di Italia '90, e tra i vari argomenti toccati dall'ex giocatore dell'Inter e della nazionale c'è anche la semifinale contro l’Argentina persa ai rigori dall'Italia a Napoli, la città di Diego Armando Maradona: "La ferita non si è rimarginata. Quello era un Mondiale che doveva essere nostro, per la qualità del gioco che esprimevamo e perché giocavamo in casa. Non aver vinto quel Mondiale resta un rimpianto. Noi giocatori, i 22 di Vicini, siamo ancora in contatto, su whatsapp abbiamo creato la chat “Notti Magiche”. Aldo Serena ha postato la foto di noi felici nel pre-ritiro di Coverciano, ciascuno con una delle maglie delle nazionali partecipanti alla Coppa. Ho scritto a Riccardo Ferri: “Ehi Ricky, tu indossavi la maglia della Germania, almeno tu il Mondiale l’hai vinto”. Ferri ha scritto una cosa giusta: “Abbiamo lasciato bei ricordi, quella Nazionale piace ancora”».

Si giocò a Napoli, nel regno di Maradona. Diego aizzò i napoletani contro l’Italia del Nord. Se si fosse giocato a Roma sarebbe finita diversamente? "L’argomento è delicato e non voglio urtare la sensibilità dei napoletani. Dico questo: noi fino a quel momento avevamo giocato soltanto all’Olimpico, in un clima idilliaco. Il nostro pullman partiva dal ritiro di Marino, ai Castelli Romani, e fino al grande raccordo anulare viaggiava tra due ali di folla. Allo stadio trovavamo un’atmosfera fantastica, un tripudio di bandiere. Se avessimo potuto, saremmo rimasti lì".

Che cosa successe a Napoli? "Allora c’era una rivalità molto forte tra il Napoli e Milano: il Napoli aveva come avversari il Milan di Sacchi e la mia Inter, quella dello scudetto dei record con Trapattoni nel 1989. La Nazionale era formata in gran parte da milanisti e interisti. Non dico che i napoletani abbiano tifato contro, però quella sera al San Paolo non sentivamo lo stesso entusiasmo di Roma".