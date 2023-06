Bergomi su Garcia: “Rischio calcolato, nella scelta degli allenatori ADL quasi mai ha sbagliato”

"Da questo allenatore avrà trovato delle certezze e delle convinzioni per portare avanti questo tipo di progetto".

L’ex calciatore Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Garcia scelta rischiosa di De Laurentiis? L’avevo detto ieri a caldo, però se vado indietro con la memoria Garcia ha fatto due secondi posti, quando fu esonerato quando era al quinto e subentrò Spalletti. Ci fece vedere qualcosa di interessante. Continuo a pensare che il calcio cambia repentinamente, perché aveva accettato proposte di andare ad allenare in paesi lontani e magari pensavo che è un rischio tornare in un calcio come un nostro. Però dobbiamo sempre fidarci di De Laurentiis, delle sue intenzioni e delle sue sensazioni perché sicuramente avrà parlato con tanti.

Da questo allenatore avrà trovato delle certezze e delle convinzioni per portare avanti questo tipo di progetto. E’ comunque una scelta rischiosa, perché io resto sempre su allenatori che conoscono bene il nostro campionato e l’hanno vissuto anche di recente. E’ un rischio, ma magari è calcolato. Nella scelta degli allenatori De Laurentiis quasi mai ha sbagliato”.