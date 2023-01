Bergomi su Inter-Napoli: "Nessuna favorita, per i nerazzurri un solo risultato a disposizione"

Il Mattino in vista di Inter-Napoli presenta un’intervista all’ex nerazzurro Giuseppe Bergomi

TuttoNapoli.net

Il Mattino in vista di Inter-Napoli presenta un’intervista all’ex nerazzurro Giuseppe Bergomi: “Sarà una sfida importante per entrambe, l'Inter se vuole rientrare nella cosa scudetto ha come unico risultato la vittoria, il Napoli in caso di successo darebbe un altro segnale forte alle concorrenti: in partite come queste non esistono favorite, sulla carta una sfida equilibrata e sarà anche un bel match”.