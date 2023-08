Bergonzi alla Rai: “Zielinski al limite della simulazione. Rigore? Corretto”, ma Pecci lo contraddice

Maurio Bergonzi, ex arbitro, analizza alla Domenica Sportiva la direzione di gara di Frosinone-Napoli

Maurio Bergonzi, ex arbitro, analizza alla Domenica Sportiva la direzione di gara di Frosinone-Napoli: "Rigore al Frosinone complicato da valurare, l’arbitro va verso il centrocampo, poi decide che ha preso più piede che pallone. Per me ha deciso correttamente, lui sfiora solo il pallone, ma chi subisce l’episodio non sarà convinto. E’ una decisione in cui come fai fai… Giallo a Garcia? Vedremo molti più cartellini per le proteste. Sono d’accordo perché se tu protesti per quell’intervento... su Zielinski siamo al limite della simulazione. Stesso tocco del rigore? No, sono due episodi diversi. Cajuste farà anche altri falli, viene tolto dal tecnico per quello all’intervallo”.

Eraldo Pecci di tutt’altro avviso sul penalty concesso ai padroni di casa per il tocco di Cajuste: “Per me invece non è mai rigore” dice l'ex azzurro.