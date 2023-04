Bergonzi sul contatto Leao-Lozano: "Il 100% degli arbitri non dava rigore dal campo"

"La prospettiva invita al calcio d'angolo, ma rivedendola con la lente d'ingrandimento e con la freddezza dello studio, questo è un rigore".

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, moviolista di Sport Mediaset, è tornato sulla direzione del polacco Marciniak ieri sera in Napoli-Milan di Champions League: "Una gara molto difficile, diretta in modo autorevole. Ci sono stati episodi per nulla facili da leggere live, sul rigore del Milan è stato molto bravo, nessuno al momento se n'era accorto. Corretto anche il rigore del Napoli, mentre quello di Leao su Lozano direi che il 100% degli arbitri dal campo non avrebbe mai fischiato. La prospettiva invita al calcio d'angolo, ma rivedendola con la lente d'ingrandimento e con la freddezza dello studio, questo è un rigore".

Perché non ripetere il rigore del Milan?

"Perché nessuno dei tre giocatori del Napoli aveva ancora calpestato il terreno di gioco al momento in cui Giroud tira".