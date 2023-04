Berlusconi dal San Raffaele: "È dura, ma ce la farò anche questa volta"

Berlusconi, ricordiamo, è ricoverato dalla mattina di mercoledì 5 aprile a causa di alcune complicazioni dovute ad una leucemia mielomonocitica cronica.

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele e dalla sua stanza dell'ospedale milanese sceglie le pagine de Il Giornale per mandare un messaggio a chi segue con apprensione le sue vicende. "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", le parole che il Cavaliere ha pronunciato in una telefonata col direttore del quotidiano.

