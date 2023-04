Berlusconi in terapia intensiva, il fratello Paolo: "E' stabile. Ce la farà perché è una roccia"

La situazione clinica di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva oggi presso l'ospedale San Raffaele, resta delicata.

La situazione clinica di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva oggi presso l'ospedale San Raffaele, resta delicata. Non c'è ancora nessun bollettino medico ufficiale e non ci sarà almeno fino a domattina mattina. All'uscita dalla struttura, il fratello del presidente del Monza Paolo ha così commentato il momento, come riportato da Gazzetta.it: "Mio fratello è stabile. E' una roccia, ce la farà anche stavolta. Il nostro morale è buono".