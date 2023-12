Bernardeschi: “La Juve è un pezzo di cuore, col Napoli spero che vinceremo noi”

Federico Bernardeschi, ex attaccante della Juventus ora al Toronto, ha ricevuto dal CONI la medaglia d’argento al valore sportivo

Federico Bernardeschi, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della cerimonia del CONI alla Reggia di Venaria in cui gli è stata conferita la medaglia d'argento al valore sportivo: “Torino è la città in cui vivo, la Juve è un pezzo di cuore e questo non si può negare.

Juventus-Napoli? Sicuramente una grande partita tra due grandissime squadre e spero che vinceremo noi, vediamo come va. La Juve sta tornando grande”.