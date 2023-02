Berti: "L'Inter dopo il Napoli è la più forte. C'è un motivo per il calo"

Gianluca Berti, ex portiere di Roma, Fiorentina, Empoli e Sampdoria, ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva a SportitaliaMercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Berti, ex portiere di Roma, Fiorentina, Empoli e Sampdoria, ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva a SportitaliaMercato: "L'Inter ha perso dei punti per strada, ha perso anche giocatori che fanno la differenza. La squadra di Inzaghi dopo il Napoli è la più forte. Per quanto riguarda il Milan, la molla ieri sera l'ha scattare la musica della Champions, Theo era quello vero quello di martedì, uguale Leao. Si vede una squadra con una mentalità diversa. Questa vittoria può aiutare i rossoneri anche in campionato".