Bertoni: "Garnacho? 5 gare e chiedono 90mln, ma in Nazionale mai visto"

L'ex attaccante del Napoli Daniel Bertoni ha parlato a Il Mattino in vista della gara di domenica tra il Napoli e la Fiorentina: "La squadra che ho visto pareggiare 1-1 contro l'Inter può fare qualsiasi cosa. È stata dominante, spettacolare, grintosa. Una squadra così non può avere limiti con Lukaku, Raspadori e Politano. Mi diverte tanto il gioco degli azzurri. Come quello di Palladino: spero che la Fiorentina possa ottenere un posto in Europa, lo merita".

A gennaio De Laurentiis aveva messo nel mirino Alejandro Garnacho, un altro argentino che però alla fine è rimasto al Manchester United nonostante il pressing costante del Napoli nel mercato di gennaio per sostituire Kvaratskhelia: "Bastano 5 partite fatte bene e chiedono 90 milioni di euro. Ma con la Seleccion non l'ho ancora mai visto".