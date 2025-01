Bertoni: "Napoli anti-Inter e anti-Atalanta! Ma con la Fiorentina è scontro-Champions"

Il doppio ex Daniel Bertoni ha commentato all'edizione odierna de Il Mattino la sfida d'alta quota fra la Fiorentina e il Napoli: "Finalmente. Lo meritano i due club e le due tifoserie. Il Napoli è l’anti-Inter e l’anti-Atalanta. La squadra di Gasperini va presa in considerazione per lo scudetto: ha qualità, è solida, ben diretta. I margini di errore devono essere minimi a questo punto della stagione: ogni partita diventa una finale.

Fiorentina-Napoli? Scontro diretto per la Champions, sfida apertissima tra due squadre che hanno bisogno di vincere per coltivare le loro legittime ambizioni. Faccia attenzione il Napoli alla squadra di Palladino, allenatore giovane e con idee chiare, in particolare al gioco sulle fasce. L’esplosione di Kean è merito del calciatore e anche della fiducia che gli ha dato il tecnico, facendolo sentire al centro del progetto: è un altro rispetto alla Juve, dove si notava che era nervoso perché si sentiva sotto esame.