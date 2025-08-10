Beukema a Crc: "Lavorato duramente, servirà per la stagione. Rrahmani? Gli chiedo tanti consigli"

Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Sam Beukema, al termine di Napoli-Sorrento: "Siamo felici di aver vinto sia oggi che ieri: si vede che stiamo entrando sempre più in forma. Abbiamo lavorato tantissimo e duramente in questi ritiri, ma è giusto che sia così: speriamo che questo farà la differenza nel corso della stagione, perché abbiamo tante partite quest'anno.

Lavoro sulla pressione? Noi pressiamo alto, prendiamo la palla più alta possibile: richiede più fatica, ma per me ci sta. Se prendi più alto la palla, hai la probabilità più alta di fare gol. Mi trovo bene con tutti i difensori, parliamo tutti i giorni per capire ogni dinamica.

Rrahmani? Mi sono allenato spesso in coppia con lui, gli chiedo tanti consigli sui dettagli. Parlo tanto anche con Luca (Marianucci ndr), Juan e Buongiorno, mi trovo bene. Qui a Napoli ho trovato davvero un bel gruppo, molto unito. Nonostante siano campioni d'Italia, sono umili: mi trovo davvero bene da quando sono arrivato".

