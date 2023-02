Bianchi avverte le big d'Europa: "Sono loro che devono aver paura del Napoli"

Così parla l'ex tecnico del Napoli Ottavio Bianchi, intervistato dal quotidiano Il Giornale.

"Questa squadra non lascia nulla per strada: gioca sempre con la stessa intensità sia contro la prima che l’ultima in classifica. È una squadra che non molla nulla e ha acquisto la mentalità vincente».

"Questo Napoli non si preoccupa affatto delle squadre avversarie, sono le altre a doverlo temere: gli azzurri giocano a viso aperto contro tutti e non fanno sconti a nessuno. Ecco perché possono fare un bel cammino anche in Europa".

"Non si vede alcuna differenza quando Spalletti cambia 3-4 giocatori nell’undici titolare da una partita all’altra. Significa avere una rosa di altissimo livello, in cui tutti i calciatori giocano in funzione del compagni. La cosa che risalta di più è la coralità: vedi il Napoli e vedi una squadra che viaggia all’unisono. Tanto che se manca un titolare, chi entra al suo posto gioca bene uguale, a volte pure meglio. Nessuno si lamenta se va in panchina o viene sostituito. C’è grande unità e nessuna gelosa, di ciò va dato merito a Spalletti".

Quindi sognare la Champions non è più vietato?

"Nessuno gioca come il Napoli in Europa: possono arrivare in fondo anche in coppa".