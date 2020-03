Bianchi: "Calcio? Chiacchiere da alieni mentre la gente muore senza cura"

"Meno di un mese fa mi chiamavano da ogni parte del mondo per parlare dell’Atalanta. Adesso mi cercano amici e conoscenti, anche dall’Argentina, dall’Ungheria, dalla Russia per sapere innanzitutto se son vivo. E come riusciamo a tirare avanti". Parole toccanti quelle di Ottavio Bianchi, bresciano d’origine e bergamasco d’adozione, che si confida ai microfoni de 'La Stampa'. L'ex tecnico del Napoli parla anche della questione calcio: "Il calcio? Chiacchiere da alieni, mentre negli ospedali sono costretti a lasciar morire chi non possono curare".