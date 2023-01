Bianchi ricorda: "Nell'87 perdemmo la prima del nuovo anno, poi 5 vittorie di fila e scudetto"

L'ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi, intervistato da Il Mattino, non fa drammi dopo la sconfitta del Napoli contro l'Inter a San Siro

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi, intervistato da Il Mattino, non fa drammi dopo la sconfitta del Napoli contro l'Inter a San Siro: "Questo Napoli è stato bellissimo fino all’altra sera. Non è un dramma aver perso e non mi pare che nessuno si stia disperando. Vi dico io cosa avrei fatto: parlare il meno possibile. Anzi, zero.