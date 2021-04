Bianchi su Gattuso: "Se ci sono dei problemi, bisogna salutare e andarsene"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi. “Questa stagione è talmente anomala che sarà difficile assistere ad un altro campionato come quello che stiamo vivendo. L’Inter ha iniziato a volare appena è uscita dall’Europa, questo succede in tutta Europa. Napoli? La lotta per la Champions è l’unico interesse. Mi sono fatto promotore di avere le sostituzioni tipo basket, ma anche le 5 sostituzioni vanno benissimo. Magari le avessi avute io quando allenavo. Il lavoro è lavoro, ma se ci sono dei problemi meglio chiudere prima il rapporto. Se c’è qualcosa che non quadra bisogna andarsene”.