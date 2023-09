Bianchi sull'Arabia Saudita: "Quanto guadagnerebbe oggi Maradona lì?"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi ha commentato lo scudetto degli azzurri

"Quest'anno ha fatto davvero un campionato straordinario. Ma il Napoli, da molti anni ormai, è una realtà nazionale, direi anche internazionale. L'inizio di stagione? Per me è positivo. Poi, dopo, l'allenatore può dare le sue indicazioni a seconda dei calciatori che ha a disposizione, e spesso si sopravvaluta anche questo ruolo. Nel senso che gli allenatori sono come i piloti.

Oggi la Ferrari non va perché non c'è la macchina, non perché non ci sono i piloti. Quando, invece, c'è la macchina, allora anche l'allenatore bravo può esprimersi. Detto ciò, per dare un giudizio più completo bisogna aspettare almeno una decina di partite. Il calcio arabo? Non ho motivo di giudicare se - prosegue l'ex tecnico campione d'Italia con i partenopei - non quello del denaro considerando gli ingaggi di certi giocatori. Se ci fosse oggi Diego quanto avrebbe dovuto guadagnare?".