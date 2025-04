Bianchini svela: "Vennero per trattare diritti d'immagine di Kim, diventarono sponsor scudetto"

Nel corso dell'intervista rilasciata alla IPE Business School, Tommaso Bianchini, chief revenue officer della SSC Napoli, ha raccontato un aneddoto dell'anno del terzo scudetto: "Stavamo in chiusura con Upbit, che poi è stato sponsor di maglia back shirt per due stagioni fra cui quella dello scudetto, quindi è in quella maglia storica.

Vennero per trattare i diritti di immagini individuali di Kim, poi in quei due giorni in cui li abbiamo rapiti e in cui sono stati a Napoli, siamo andati anche da Ciro Oliva fra l'altro, e loro hanno vissuto un'esperienza talmente forte, totalizzante, che poi si sono spostati da dire "Ma perché dobbiamo sponsorizzare soltanto Kim?" a “sponsorizziamo il Napoli e mettiamo Kim al centro dell'esperienza Napoli”, e questo hanno fatto, ed è stata una sponsorizzazione di successo sia per noi che per loro, nata proprio però sulle ali dell'entusiasmo del tifo napoletano”.