Biasin a Mediaset: “Osimhen scenda dal piedistallo, togliere le foto è dispetto ai tifosi non al club”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, si è espresso così durante 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Osimhen? S’è parlato di tante cose sul club, ma anche lui deve scendere dal piedistallo. Capisco tutto, pure la rabbia, ma Spalletti non avrebbe accettato certe reazioni. Pure la reazione social: togliere le foto del Napoli da Instagram non fai un dispetto al club, ma ai tifosi del Napoli che ti sostengono. Ed esulti al prossimo gol”