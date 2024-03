Biasin: "Acerbi prenda parola, è anche un nazionale. Deve chiarire..."

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto a Pressing dopo Inter-Napoli

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto a Pressing dopo Inter-Napoli: "L’Inter ha giocato un buon primo tempo, un buon inizio secondo tempo poi mi aspettavo un po’ di stanchezza ed è venuto fuori anche il Napoli che si gioca le ultime speranze Champions. Ora è anche il momento di fare un po’ di calcoli, non c’è niente di male. Acerbi? Deve prendere parola, è anche un azzurro. Deve chiarire, per discolparsi e non credo o per prendersi responsabilità se l’ha fatto come pare".