Biasin ammette: "Buongiorno piaceva all'Inter, ma il Napoli poteva spendere 40 mln"

vedi letture

Dagli studi di TeleLombardia, il noto giornalista sportivo e firma di Libero Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter

Dagli studi di TeleLombardia, il noto giornalista sportivo e firma di Libero Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter evidenziando come Buongiorno fosse stato un obiettivo nella scorsa estate: "Rispetto a Gundogan ed Enzo Fernandez, magari Bernabé piace ma al momento non ho nessun genere di sentore. Sul fatto che Ricci piaccia (all'Inter, ndr) non ho alcun dubbio invece. C'è un gigantesco 'ma': i soldi che vuole Cairo.

È lo stesso che a un certo punto - ha ricordato Biasin - deve arrivare Bremer ma a un certo punto succedono mille cose, poi la Juventus lo porta via a una cifra molto importante. E lo stesso è successo con Buongiorno l'anno scorso, che poteva interessarti ma va al Napoli a 40 milioni. Ricci è un giocatore che piace a tante società in Italia, Milan, Inter, ma anche all'estero piace tanto. Penso che non partirà per meno di 50 milioni".