Biasin attacca Osimhen: "Mancanza di rispetto! Il Napoli quest'anno non ce l'ha mai..."

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha commentato così l'assenza di Osimhen col Genoa a 'Cronache di Spogliatoio'

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha commentato così l'assenza di Osimhen col Genoa a 'Cronache di Spogliatoio': "Quest'anno il Napoli sta giocando senza il suo giocatore più importante, quello che più di tutti gli ha portato lo Scudetto. Quest'anno non c'è perché prima ha litigato coi tifosi per il post su TikTok, poi s'è fatto male, poi la Coppa d'Africa, poi il rientro in ritardo in aereo.

Non va bene. E non va bene neanche se mercoledì segna col Barcellona. Se lui pensa già al prossimo anno, è una mancanza di rispetto e non si fa".