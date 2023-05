Biasin: "Chi ride di Napoli ride di se stesso: non c'è cosa più bella di una festa che slitta"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli

"Si discute della festa del Napoli, c’è a chi non sta bene, c’è chi gode, c’è chi “è stata la mano di Dia!” e se la ride. E un po’, francamente, ride di se stesso perché non c’è cosa più bella di una festa programmata che magari slitta e magari slitterà ancora ma che, di fatto, alimenta un’attesa parecchio dolce e che porta con sé una sola certezza: la festa si farà (e beato chi se la gode).



Altra cosa è la questione “partite spostate” per questioni di ordine pubblico. Questa sembra più che altro una balla buttata sul piatto da un Paese che preferisce “accontentare” invece che “far rispettare”. Ma non è un problema del Napoli, semmai una straordinaria peculiarità dei nostri reggenti, resistente nei secoli dei secoli. Amen".