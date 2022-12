Biasin esalta Spalletti: "Un fenomeno! E nei due anni fermo ha saputo innovarsi"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, notamente di fede interista, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, notamente di fede interista, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti? E' sempre stato tra i miei preferiti in assoluto perché raggiunge sempre gli obiettivi. Anzi, a volte il problema è che li raggiunge troppo presto. Per me è un fenomeno perché nei due anni di pausa non s'è seduto, ha lavorato, ha ragionato, è maturato e tatticamente ha sviluppato un calcio in evoluzione soprattutto. Non si è fermato ad un modulo, ma a seconda del materiale a disposizione riesce a fare il meglio".