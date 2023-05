Biasin: "Forse c'è stata rottura netta tra ADL e Spalletti. Non vedrei benissimo Conte"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista: "La sensazione che arriva anche qui a Milano è che il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis non sia più solidissimo. Chi conosce i due personaggi, però, non resta molto sorpreso. Sono due forze molto incidenti, probabilmente ci sarà stata una rottura netta tra l'allenatore ed il presidente. Conte al Napoli? Uno col suo carattere non lo vedrei benissimo con De Laurentiis... Conte pretende un mercato multimilionario, un ingaggio di un certo tipo e tante altre richieste che sarebbero complesse per il Napoli.

E poi è uno che accentra molto i meriti, ma è qualcosa che piace fare molto anche a De Laurentiis. De Zerbi? Roberto lo consiglierei sempre a tutti, è un grande allenatore e lo sta dimostrando anche in Premier League al Brighton. Ha idee chiarissime, ha grandi capacità gestionali. Lo consiglierei al Napoli, ma ormai la sua dimensione è la Premier League, il campionato più importante al mondo".