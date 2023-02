Biasin: "Impressionato da questo Napoli, l'avevo dato come quarto"

Champions League? Ci sono possibilità concrete di passare il turno, sarebbe bello vedere un derby ai quarti".

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista Libero: "‘Pazza Inter’? Purtroppo no, l’avrei voluta vedere la follia. Ieri c’è stata una partita mediocre da parte di una squadra che ha un potenziale molto diverso. C’è stata una mancanza di maturità non accettabile, ad un certo livello. È frutto anche di una gestione sbagliata, l’Inter tra infortuni, gente stanca, non ha avuto la stessa prestazione, è una squadra vecchia, i giocatori hanno una certa età. Spalletti, che quest’anno è da prendere da esempio, ne schiera sempre 10/11 ed ha ottime riserve.

Duello Roma-Milano? Ci sono 4 squadre, in attesa di capire cos’accade con la Juventus, per 3 posti Champions. Ci sarebbe anche l’Atalanta che ha perso qualche partita, la competizione ad alto livello è per i posti in Champions League. Qualora Milan o Inter dovessero uscire da quei posti, diventerebbe una stagione fallimentare, una tragedia sportiva. Inter eterna incompiuta? Continuo a pensare che sia una squadra di grande qualità, lo scudetto puoi anche non vincerlo, ma non puoi lasciare andare il campionato a gennaio.

Napoli? Sono impressionato. Non posso far finta di non ricordare ciò che dicevo l’anno scorso quando sono partiti in tanti. Dicevo che se fosse arrivato quarto sarebbe stato un buon risultato, questo Napoli invece ha ucciso il campionato nella culla, giocando un grande calcio.