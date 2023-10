Biasin: “In questo momento meglio Leao di Kvaratskhelia”

Il giornalista Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio

Il giornalista Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Meglio Leao di Kvaratskhelia in questo momento. L’anno scorso ho visto Kvara ad un livello nettamente superiore, Leao secondo me viene indicato come responsabile delle non vittorie del Milan ma credo che il suo lo faccia sempre”.