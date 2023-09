Biasin: “L’anno scorso è successo un miracolo, non rivedremo più quel Napoli perfetto”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di TvPlay

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di TvPlay: “Il problema del Napoli è dover confrontarsi con quello che è successo l’anno scorso. Napoli arriva da due partite e mezza giocate bene. Ci sono problemi evidenti, ma credo che la cosa più difficile sia il confronto con lo scorso anno. Non potrà mai fare la stessa cosa della passata stagione. E’ successa una cosa unica, impressionante.

Questa sconfitta si sta trasformando in una sentenza ed è esagerato. La squadra deve trovare tante cose, ma si sta buttando il carico su Garcia perché abbiamo in mente la cosa perfetta dello scorso anno. Non la rivedremo più perché è successo un miracolo. Bisogna avere la pazienza di aspettare, e alla lunga secondo me verrà fuori”.