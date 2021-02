Biasin: "Nessun vincitore in questa situazione, il problema non è Gattuso"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Fabrizio Biasin parla così della situazione in casa Napoli e della posizione di Gattuso: "Nella battaglia fin troppo pubblica tra tecnico e presidente del Napoli non ci sono vincitori. Si poteva evitare tutto il guazzabuglio? Certo che sì, bastava non fare niente. E invece no: in presenza di qualche sconfitta di troppo si è alzato un polverone da tregenda, e De Laurentiis, a differenza di molti suoi colleghi, ha scelto per l’ennesima volta di lasciar divampare l’incendio.



Il presidente del Napoli è bravissimo a costruire, ma ancor più bravo a distruggere. È normale che un tecnico in corsa su tutti i fronti (e al quale è stato proposto il rinnovo del contratto fino a un mese fa) venga improvvisamente abbandonato? No, non lo è, soprattutto in una stagione complicata come questa. Il Napoli gioca un calcio sfavillante? No. Ha più di un problema? Sì. Questo è un buon motivo per buttare tutto in vacca? Non scherziamo, non adesso, con la squadra che prova ad ovviare alle tante assenze e invece di essere sorretta viene lasciata in balia di questo e quel “distruttore”.