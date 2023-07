Biasin punge Giuntoli: “Ha dimenticato subito i vecchi tifosi, rischia di passare per ingrato”

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli

© foto di Federico De Luca

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: “Giuntoli ha sempre tifato Juve e questo certo è un suo diritto. Dopodiché ‘sti signori del calcio dovranno prima o poi imparare a essere un filo più strategici, ché sviolinare nei confronti della nuova tifoseria è pratica comune, ma dimenticarsi in un attimo di quella vecchia rischia di farti passare per ingrato. In ogni caso questo, per la Juve, è davvero un ottimo colpo: meglio un grande dirigente dietro alla scrivania che un grande giocatore in campo. Soprattutto se hai tante situazioni da sistemare”.