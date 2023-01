Biasin ribadisce: “Saviano mi fa cadere le braccia se parla di aiuti alle squadre del nord!"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Inter-Napoli è decisiva per l’Inter, senza dubbi. Con una vittoria potrebbe cambiare il destino del campionato, diversamente per me sarebbe fuori da ogni ottica di lotta per lo scudetto, avendo perso già 5 gare e avendo già 11 punti di distacco dagli azzurri. Sarà bello vedere come stanno e come si affronteranno queste due squadre che per me sono le migliori del campionato.