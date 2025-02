Biasin: “Sarò allo stadio, Como rinforzato e come gioco è tra le 4 migliori!”

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto a Cronache di Spogliatoio e ha commentato i temi relativi alla prossima di campionato e alla lotta scudetto: “Como-Napoli? Sarò allo stadio. Il mercato di gennaio ha portato Diao che ha uno sprint impressionante, Caqueret avrebbe fatto comodo a molte squadre della parte sinistra della classifica e Nico Paz migliora ad ogni partite, poi la forma mentale di Fabregas porta il Como a giocare allo stesso modo contro chiunque e talvolta favorisce gli avversari, ma dal punto di vista del gioco siamo tra 4°-5° posto per me!

In difesa regala tanto, è leggera, ma gioca partite come con la Juve, ero lì, fu superiore, ma poi vince la Juventus. Martinez? Costato tanto, non gioca mai, allora la leggenda è che non è in grado, ma c’è fiducia, l’hanno voluto fortemente ed ha una impostazione anche per il gioco con i piedi che fa Sommer che è sottovalutato. Il punto interrogativo è: gioca al Genoa come a San Siro? Lo scopriremo, ma per la qualità in porta e tecnica Inzaghi non ha dubbi”.