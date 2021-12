Biasin: "Siamo sicuri che ADL voglia trattenere davvero Insigne? Non contano solo i soldi"

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è solo una questione di soldi, ma di volontà. La domanda da porsi è: cosa percepisce Insigne in merito alla volontà della società? De Laurentiis vuole trattenerlo davvero? Bisogna capire cosa vuole fare la proprietà. Oggi con i trentenni le proprietà quasi sempre vanno in scadenza di contratto col rischio di perderli a zero".