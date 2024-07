Biasin su Conte: "Mente sull'obiettivo Scudetto, lo strapperebbe a morsi da maglia Inter"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tutomercatoweb, scrive del Napoli di Antiono Conte: "Napoli: L’Inter vuole Buongiorno? No, va al Napoli. L’Inter vuole Hermoso? No, va al Napoli anche lui, forse. Prima bisogna fare spazio, ci sta. Tutti da Antonio Conte, che qualcosa in sospeso con i nerazzurri ce l’ha, eccome se ce l’ha. La macchina comunicativa è partita, a Milano la conoscono benissimo.

Fa più o meno così: “Non nominate la parola scudetto. Siamo nettamente inferiori agli altri e la classifica dell’anno scorso dimostra che dobbiamo sudare per arrivare tra le prime 4. Inoltre non sappiamo come finirà il mercato”. Qualcuno gli crede? In cuor suo, Conte, medita la rivincita (giustamente!) e strapperebbe con la bocca il prossimo scudetto dalla maglia nerazzurra. Con l’aiuto di Lukaku… che arriverà (ma solo dopo aver piazzato Osimhen)".