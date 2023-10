Biazzo: “C’è un giocatore che viene penalizzato di più dal gioco di Garcia”

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Milan di questa stagione non può far paura come il Milan degli anni passati. Per me rischia più Pioli che Garcia, è vero che vinse uno scudetto ma all’epoca sia Inter e Napoli erano più forti.

Kvaratskhelia e Leao? Sono due calciatori completamente diversi, Leao è un finalizzatore, mentre Kvaratskhelia è un genio. Kvaratskhelia l’anno scorso ha fatto 42 partite segnando 15 goal, un giorno potremmo accostarlo anche a Kakà.

Lobotka? Non è ancora nella migliore condizione, è sotto osservazione perchè non è quello dell’anno scorso. E’ quello che viene penalizzato di più dal gioco di Garcia”.