Biazzo: “Il vero obiettivo del Napoli è la Champions: ADL lo ha detto più volte”

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “I cambiamenti di Garcia? Erano annunciati: Garcia ha detto sin da subito che avrebbe fatto giocare la squadra secondo le sue idee, seguendo la sua filosofia. Lo ha detto e lo ha fatto. E’ naturale che sia così, se prendi un allenatore di una certa importanza, devi permettergli di fare un lavoro che sia anche di prospettiva e non solo di continuità con il passato. Il vero obiettivo del Napoli è la Champions League: De Laurentiis lo ha detto più volte, vuole fare bene in coppa.

Bisognerà aspettare un po' ed avere un certo ottimismo. Contro il Genoa ci sarà una bella occasione da cogliere. Garcia ha grande esperienza, non dimentichiamolo. Quale aspetto del suo Napoli salta all'occhio? Certo, vedere Raspadori sacrificato fa impressione, perché dovrebbe essere un valore aggiunto del Napoli”.