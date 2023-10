Biazzo: “Liverpool su Osimhen? Stanno pieni di debiti…”

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bisogna capire come sta psicologicamente Osimhen dopo queste vicende familiari, però ora c’è da fare i conti anche con l’infortunio fisico. De Laurentiis vorrà seguire da vicino il suo gioiellino perchè ci sono diversi problemi intorno.

Liverpool su Osimhen? In Premier League c’è una lotta spietata tra diverse squadre con Arsenal, City e Tottenham. Il Liverpool è una squadra storica di Inghilterra e potrebbe volere un attaccante come Osimhen. Però vedo l’esposizione finanziaria dei club inglesi e il Liverpool è piazzato in alto nella classifica di chi ha i debiti”.