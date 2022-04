Biazzo: "Non è finita per il Napoli, ma Spalletti commette degli errori rituali"

"Non me ne voglia Spalletti (non è in discussione lui come allenatore) ma è innamorato di alcune scelte opinabili".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto il giornalista Salvatore Biazzo: "Maradona era disponibile con tutti, non si negava a nessuno. Questa era la sua grandezza. Rendimento interno del Napoli? Una cosa abbastanza singolare. Nei miei ricordi non ci sono precedenti simili. Si perdevano delle partite, però nel vecchio San Paolo era sorprendente una sconfitta. Quelli del Napoli sono ko molto cocenti, in partite delicate: si passa dall’ottimismo sfrenato al pessimismo più nero. Sono ancora fiducioso, sembra che tutte le squadre deputate a vincere lo scudetto non lo vogliano vincere. Addirittura pare in corsa ancora la Juve.

Non me ne voglia Spalletti (non è in discussione lui come allenatore) ma è innamorato di alcune scelte opinabili. Commette degli errori rituali. Dopo aver visto come aveva giocato Lozano a Bergamo e avendo la percezione che a Osimhen serva uno veloce come lui, non puoi scegliere Politano. Ma non voglio essere troppo critico, il Napoli ha ancora le sue chances. L’Inter si è persa un po’ per strada, il Milan sono due turni che pareggia. Detto questo, come dice Umberto Chiariello, non è finita finché non è finita”.