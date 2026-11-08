Biazzo: “Non si può giocare 15’. Allegri o il sostituto dovranno cambiare tutto!”
Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso tutta la propria delusione per la prestazione del Napoli, sottolineando come la squadra di Massimiliano Allegri non abbia mostrato i segnali di miglioramento attesi. Secondo Biazzo, soltanto un breve momento della ripresa ha offerto indicazioni positive, mentre per il resto della gara gli azzurri non sono riusciti a esprimere il gioco sperato. Un'analisi che apre interrogativi sulla guida tecnica e sulle decisioni che dovrà prendere la società.
Biazzo chiama in causa Allegri e la società: “Bisogna cambiare tutto”
Il giornalista ha quindi evidenziato la necessità di un intervento deciso per invertire la rotta, senza escludere implicitamente un cambiamento in panchina e chiedendo al club di assumersi le proprie responsabilità. Queste le sue parole: “Non abbiamo visto quello che speravamo. Tranne un quarto d’ora nella ripresa non si è visto nulla. Allegri o chi per lui, non lo so, dovrà provvedere a cambiare tutto e la società deve assumersi responsabilità”.
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