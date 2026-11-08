Biazzo: “Non si può giocare 15’. Allegri o il sostituto dovranno cambiare tutto!”

SEO: Salvatore Biazzo a Tele A critica il Napoli e chiama in causa Allegri e la società.

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso tutta la propria delusione per la prestazione del Napoli, sottolineando come la squadra di Massimiliano Allegri non abbia mostrato i segnali di miglioramento attesi. Secondo Biazzo, soltanto un breve momento della ripresa ha offerto indicazioni positive, mentre per il resto della gara gli azzurri non sono riusciti a esprimere il gioco sperato. Un'analisi che apre interrogativi sulla guida tecnica e sulle decisioni che dovrà prendere la società.

Biazzo chiama in causa Allegri e la società: “Bisogna cambiare tutto”

Il giornalista ha quindi evidenziato la necessità di un intervento deciso per invertire la rotta, senza escludere implicitamente un cambiamento in panchina e chiedendo al club di assumersi le proprie responsabilità. Queste le sue parole: “Non abbiamo visto quello che speravamo. Tranne un quarto d’ora nella ripresa non si è visto nulla. Allegri o chi per lui, non lo so, dovrà provvedere a cambiare tutto e la società deve assumersi responsabilità”.