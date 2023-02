Biazzo ricorda: “Nel ’90 mentre il Verona batteva il Milan, a Bologna Vinicio mi riempiva di calci”

"Lui si ricorderà che era in cabina insieme ad Edmondo Fabbri”.

Salvatore Biazzo , volto storico della Rai , è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli : " Il Napoli ha vinto anche la scaramanzia, è talmente forte e gli avversari così deboli, che non ce n'è per nessuno .

Turnover stasera? Mi auguro non tantissimi cambi, visto che dopo se ne possono cambiare cinque e applicare quel turnover a gara in corso, tanto caro a Spalletti.

Festa scudetto sarà ancora più grande dell’ultimo tricolore? Sicuramente, questa festa si sta costruendo giorno dopo giorno mentre il secondo scudetto del Napoli arrivò un po’ all’improvviso e non vi fu il tempo di organizzare i festeggiamenti. Mi ricordo che a Bologna c’era Vinicio seduto alle mie spalle in tribuna stampa e mi dava i calci per dirmi il risultato di Verona-Milan. Con il Verona in vantaggio gridò che il Napoli aveva vinto lo scudetto e mi diede un calcio dietro la schiena. Lui si ricorderà che era in cabina insieme ad Edmondo Fabbri”.