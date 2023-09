Bigon avverte: "Ripetersi dopo lo scudetto è sempre difficile, ricordate il Milan?"

Il vincitore del secondo scudetto, Alberto Bigon, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Il vincitore del secondo scudetto, Alberto Bigon, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Restiamo equilibrati. Se ci voltiamo indietro, senza guardare troppo lontano, abbiamo ancora sotto gli occhi lo scorso campionato e le difficoltà attraversate dal Milan campione in carica. Per quanto risulti banale come espressione, ripetersi è sempre la parte più complessa e sarà così anche per gli azzurri".

Ha intravisto qualche differenza tra il napoli di Spalletti e quello di Garcia finora?

"Non ho avuto l’opportunità di seguire interamente le tre sfide, quindi non mi sento in grado di esprimere appieno un giudizio. L’impressione è che con Frosinone e Sassuolo le prestazioni sono state molto autorevoli sia tatticamente sia negli aspetti tecnici, d’altronde l’identità non si perde in una settimana. Invece la Lazio ha fatto esattamente il contrario e anche questo fa parte del calcio".