Bigon: "Emozionante aver contribuito alla costruzione del percorso fantastico del Napoli"

Il direttore sportivo Riccardo Bigon, ex fra le altre di Napoli e Bologna, ha parlato a Tmw dalla manifestazione Pitti Immagine a Firenze:

Un giudizio sulla stagione italiana?

"Le tre finali sono state un segnale importante, a livello europeo era tanto che non succedeva. Al di là della qualità dei giocatori si è alzata anche quella del gioco e questo fa bene al movimento. Dispiace per il risultato, ma anche la finale del Mondiale U20 è un bel segnale. Qualche passettino in avanti si sta facendo".

Lo Scudetto del Napoli?

"E' il primo dopo quello di mio padre... Fa un effetto emozionante, dopo aver passato 6 anni lì come ds ed aver contribuito in parte alla costruzione di questo percorso fantastico. E' uno dei pochi scudetti che ha lasciato tutti contenti dal punto di vista della sportività ed è stato meritatissimo".

Come si può migliorare questo Napoli?

"Migliorare sarà complicato, ma la rosa è di altissimo livello ed i giocatori sono veramente forti. Il nuovo allenatore troverà questo, poi dipenderà anche dai competitor che quest'anno sono stati un po' indietro. Il Napoli oggettivamente partirà un passo avanti rispetto agli altri".