Bigon: "Osimhen è simile a Cavani per più di un aspetto"

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen simile a Cavani? Da un certo punto di vista sì. Da quello che si vede sul campo c'è grande agonismo, ha gran vivacità atletica, vuole sempre far gol, si assume le responsabilità del bomber. E da questo punto di vista sì, sono molto simili. Poi non conosco Osimhen di persona, quindi non so che ragazzo sia, mentre Edinson era anche un leader dal punto di vista dell'esempio che trasmetteva giorno per giorno alla squadra. Ma Osimhen la domenica ha il comportamento vincente di quelli che arrivano in alto, come Cavani".