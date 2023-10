Bigon: "Se un allenatore non ha fiducia del presidente diventa uno zombie che cammina"

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino commentando la vicenda legata a Rudi Garcia: "Quando il presidente non comunica o non trasmette sintonia con l’allenatore quest’ultimo è un uomo che va negli spogliatoio decapitato”. È uno “zombie” che cammina. Chi va nello spogliatoio deve essere supportato ed appoggiato dalla società. Poi a volte capita e succede che bisogna arrivare a dirsi addio, e a volte è addirittura necessario".