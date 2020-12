Bizzarri elogia Reina: "Tante sfide tra noi, è da vent’anni su ottimi livelli"

Albano Bizzarri, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com del ballottaggio in casa biancoceleste tra Reina e Strakosha: “Il calcio è concorrenza, deve giocare chi sta meglio. Non ho mai capito chi dicesse: ‘Non devo dimostrare niente’. Ogni domenica va data prova di essere all’altezza della maglia che indossi e della categoria in cui giochi. Chi deve giocare? Non sono nessuno per dirlo e non voglio creare polemiche. Sono due bravi portieri e Inzaghi sceglierà il migliore: soltanto lui li segue e può sapere chi sta meglio durante la settimana. Ma la concorrenza può far bene alla Lazio.

Reina? Ci siamo sfidati tante volte, anche in Italia quando è arrivato al Napoli. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto. Lui è più giovane di me e negli anni è migliorato diventando un grandissimo portiere. È un portiere molto completo, da vent’anni gioca su ottimi livelli. Finché avrà voglia di giocare e starà bene, come è stato per me, non ha motivo per smettere. Un portiere di quarant’anni non è detto che non abbia il rendimento di uno di trenta”.